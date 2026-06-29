Un theremin costruito con i legni dei barconi dei migranti sarà il protagonista di un concerto in programma domenica 5 luglio alle 21.30 nel chiostro del MACC – Convento del Carmine di Scicli. A esibirsi sarà la musicista Lina Gervasi, che porterà sul palco lo spettacolo “Beyond the Mirror”, incentrato su un repertorio che attraversa musica da film e sonorità pop.

L’appuntamento rientra nel calendario degli eventi promossi dal Comune di Scicli e propone al pubblico un’esperienza musicale caratterizzata anche dalla particolarità dello strumento utilizzato. Il theremin, infatti, è stato realizzato impiegando i legni delle imbarcazioni con cui numerosi migranti hanno raggiunto le coste della Sicilia.

Inventato nei primi decenni del Novecento, il theremin è uno dei primi strumenti elettronici della storia della musica e si distingue perché viene suonato senza contatto diretto con le mani. Nel concerto di Scicli questo strumento assume anche un valore simbolico grazie ai materiali con cui è stato costruito, trasformando elementi legati alle rotte migratorie in uno strumento musicale.

Il programma della serata, intitolato “Beyond the Mirror”, alternerà composizioni tratte dal cinema a reinterpretazioni di brani pop. L’iniziativa si svolgerà nel chiostro del museo cittadino, spazio che negli ultimi anni ospita regolarmente eventi culturali e musicali durante la stagione estiva.

L’appuntamento offrirà così al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo uno strumento raro, il cui particolare timbro sonoro è stato utilizzato nel tempo in ambito cinematografico e nella musica contemporanea, all’interno di una proposta che unisce ricerca musicale e contesto culturale.