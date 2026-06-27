Il recupero delle fontane storiche di Ragusa entra in una fase operativa con la riattivazione di diversi impianti del centro cittadino. L’intervento arriva a ridosso del periodo più caldo dell’anno ed è il risultato di un percorso avviato nei mesi scorsi in Consiglio comunale, dove è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno dedicato alla manutenzione delle fontane pubbliche e di quelle presenti nelle ville comunali.

A fare il punto sull’iniziativa è il consigliere comunale Giovanni Sortino, che ricorda come l’impegno fosse stato assunto durante la campagna elettorale del 2023, quando, nel corso di un sopralluogo in via Pirrera, aveva raccolto le segnalazioni dei residenti sullo stato di alcune aree cittadine, comprese le fontane ormai inutilizzate.

Recupero delle fontane storiche di Ragusa

Secondo quanto riferito dal consigliere, il passaggio decisivo è arrivato nel settembre dello scorso anno con la presentazione di un ordine del giorno finalizzato a creare un servizio stabile di manutenzione delle fontane storiche e di quelle collocate nelle ville comunali. Il documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale.

Nelle ultime settimane sono stati avviati gli interventi che hanno consentito la rimessa in funzione di diverse fontane. Un’operazione che, oltre all’aspetto legato al decoro urbano, assume un valore pratico durante l’estate, quando le elevate temperature rendono questi punti d’acqua un servizio utile per chi vive o frequenta il centro cittadino.

Sortino ha spiegato di considerare la cura dei dettagli una componente essenziale della qualità urbana. «Sono una persona fissata sulle piccole cose, perché sono convinto che siano proprio i dettagli a migliorare davvero una città», afferma. Il consigliere aggiunge di continuare a sollecitare interventi su manutenzione ordinaria, pulizia delle strade, illuminazione pubblica e altri aspetti che incidono sulla vivibilità quotidiana.

Nel suo intervento ha anche ringraziato i colleghi del Consiglio comunale per il voto favorevole all’ordine del giorno e l’amministrazione comunale per i lavori già eseguiti e quelli ancora in corso. «In queste giornate di caldo intenso, poter contare su fontane funzionanti non è solo un fatto estetico, ma anche un servizio utile ai cittadini», osserva.

L’obiettivo indicato è quello di proseguire il programma di manutenzione affinché le fontane pubbliche possano essere conservate in efficienza nel tempo, evitando che gli interventi si limitino a operazioni occasionali.