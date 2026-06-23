Momenti di apprensione questa mattina lungo la costa sottostante la stazione ferroviaria di Scicli, dove un giovane è rimasto bloccato all’interno di un dirupo senza riuscire a risalire. Secondo le prime informazioni, intorno alle 5 del mattino il ragazzo si sarebbe avventurato nella zona, probabilmente alla ricerca di asparagi selvatici.
Durante l’escursione, però, avrebbe perso la possibilità di tornare indietro, rimanendo intrappolato in un punto particolarmente impervio.
Resosi conto della situazione di pericolo, il giovane intorno alle ore 9 ha lanciato l’allarme contattando il numero unico di emergenza 112.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, il ragazzo è stato recuperato e riportato in sicurezza senza la necessità di richiedere l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.
Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite ed è rimasto illeso nonostante il rischio corso.