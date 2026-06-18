Un 26enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Ragusa con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento arriva al termine di un’attività congiunta tra le Volanti della Questura e la Squadra Mobile, impegnate nei servizi di controllo e contrasto al traffico di droga sul territorio provinciale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli agenti hanno accertato la cessione di sostanza stupefacente da parte del giovane a un altro ragazzo di 25 anni. Quest’ultimo è stato successivamente fermato e trovato in possesso di circa 1,3 grammi di hashish.

Per il 25enne non sono scattate conseguenze penali, ma la segnalazione alla Prefettura di Ragusa in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 309/1990. La normativa disciplina infatti i casi di detenzione per uso personale, prevedendo sanzioni amministrative e percorsi specifici di prevenzione.

La posizione del ventiseienne è invece stata segnalata all’autorità giudiziaria. La denuncia è stata formalizzata in stato di libertà e riguarda l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, fattispecie prevista dal Testo unico sugli stupefacenti.

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio e prevenzione svolte dalla Polizia di Stato nella provincia di Ragusa. I controlli sul territorio vengono effettuati con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio e individuare sia i canali di distribuzione delle sostanze sia i consumatori.

Sono in corso i consueti approfondimenti legati alla vicenda, mentre l’attività investigativa prosegue nell’ambito dei servizi ordinari predisposti dalle forze dell’ordine.