Con l’avvio della stagione estiva 2026 è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 548 del 12 giugno 2026, un provvedimento dedicato alle misure di sicurezza urbana e alla regolamentazione del fenomeno della movida. L’atto interviene su diversi aspetti legati alle attività serali e notturne, con l’obiettivo di disciplinare situazioni che possono incidere sulla convivenza urbana.

L’ordinanza riguarda in particolare la vendita di bevande, le emissioni sonore, le attività rumorose e lo svolgimento di piccoli spettacoli nei pubblici esercizi. Si tratta quindi di una regolamentazione che coinvolge sia gli operatori economici sia le attività connesse all’intrattenimento.

Il provvedimento arriva in concomitanza con l’inizio della stagione estiva e, secondo quanto comunicato, tiene conto anche dei recenti aggiornamenti della normativa nazionale. Non vengono tuttavia forniti ulteriori dettagli sulle singole disposizioni o sulle eventuali limitazioni previste.

Per conoscere nel dettaglio obblighi, prescrizioni ed eventuali divieti, il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, nella sezione dedicata alle Ordinanze sindacali dell’Albo Pretorio.

L’adozione di misure specifiche sulla movida rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni locali per disciplinare le attività serali durante il periodo di maggiore afflusso di persone, cercando un equilibrio tra intrattenimento, attività economiche e tutela della vivibilità urbana.