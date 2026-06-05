Modica – “Abbiamo appreso dal comunicato congiunto fatto dalla segreteria cittadina di Forza Italia e della Sindaca Maria Monisteri Caschetto, ormai da alcuni mesi espressione dello stesso partito, l’avvio di una cosiddetta “verifica politica” che, nei fatti, rappresenta una bocciatura dell’azione amministrativa portata avanti fino ad oggi e si traduce nella richiesta di azzeramento della giunta. Nulla di nuovo sul piano politico”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma di Margherita Cascino e Giorgio Civello del gruppo consiliare Voce Libera.

Ecco la nota stampa diffusa oggi: “Noi di “Voce libera”, infatti, avevamo già dimostrato lungimiranza circa un anno fa, – scrivono Civello e Cascino – chiedendo proprio l’azzeramento della giunta al fine di dotare la città di una squadra amministrativa più coesa e competente, all’altezza delle sfide che Modica è chiamata ad affrontare, a partire dalla grave situazione finanziaria del nostro Comune. Riteniamo che sia stato perso un anno prezioso, un anno pagato interamente dai Cittadini Modicani, tra immobilismo amministrativo, ritardi e promesse non mantenute. L’emblema di questo fallimento è rappresentato dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che dopo oltre un anno di attesa e dopo i ripetuti richiami del Commissario Straordinario, veniva annunciata dalla Sindaca Maria Monisteri come prossima all’approvazione in Consiglio Comunale, e che invece deve essere nuovamente rivista e riportata in giunta.

Una vicenda che certifica improvvisazione, inadeguatezza e totale assenza di programmazione. Quando noi di “Voce Libera” chiedemmo un rimpasto della giunta, la Sindaca Maria Monisteri, preferì liquidare le nostre osservazioni con sarcasmo e arroganza definendoci “Voce confusa”. Oggi invece, i fatti parlano da soli, e smentiscono chi pensava di poter governare ignorando la realtà. Dopo quella che appare come un’imposizione del suo stesso partito, e dopo aver probabilmente deciso il “sacrificio” dei suoi fidati assessori, emerge con chiarezza che le nostre valutazioni erano fondate.

Attraverso il nostro capogruppo, Margherita Cascino avevamo già detto chiaramente che la vera confusione non era quella di “Voce Libera”, ma quella di chi amministra la città senza una visione, senza strategia e senza la capacità di affrontare i problemi reali dei Cittadini. Oggi riteniamo che gli eventi ci abbiano dato ragione.

Cara Sindaca Maria Monisteri, il problema non sono soltanto gli assessori. Il problema è una guida politica che ha dimostrato tutti i propri limiti. Servirebbe un atto di coraggio e di responsabilità, riconoscendo i propri errori e alzare bandiera bianca, per anteporre gli interessi di Modica e dei suoi Cittadini alla sopravvivenza politica. Tuttavia sono qualità che non tutti possiedono”.