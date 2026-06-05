Domani, sabato 6 giugno, a Ragusa torna la Wacky Races, la gara di bolidi senza motore promossa dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù. L’appuntamento, giunto alla quarta edizione, si svolgerà a partire dalle 19 in viale dei Platani, con dodici equipaggi in arrivo da diversi centri della Sicilia pronti a sfidarsi lungo il percorso in discesa.

L’iniziativa, ormai diventata un momento di aggregazione per il quartiere e per la città, vedrà in gara squadre provenienti da Ragusa, Chiaramonte, Vittoria, Acate, Caltagirone e Acireale, con mezzi artigianali costruiti a mano e spinti esclusivamente dalla forza dei partecipanti.

Il tracciato sarà chiuso al traffico e attrezzato con chicane, salti e piccoli ostacoli pensati per rendere più spettacolare la competizione. I mezzi, come da tradizione, richiamano mondi immaginari e personaggi dei cartoni animati, con soluzioni scenografiche e colori vivaci che caratterizzano ogni equipaggio.

Accanto alla gara principale, il programma della giornata prevede anche altre attività. Nel pomeriggio, alle 16, è in calendario “Bicyclando in Platani”, una passeggiata in bicicletta aperta a tutti nel quartiere. Spazio poi ai “Giochi in 500”, realizzati insieme al coordinamento di Ragusa del Fiat 500 Club Italia, con la presenza di auto d’epoca che accompagneranno l’evento.

Non mancherà anche l’offerta gastronomica, con la possibilità di degustare panini con salsiccia durante la manifestazione, che si svolgerà lungo l’intera giornata tra momenti sportivi e conviviali.

«Ci aspettiamo una grande partecipazione – ha dichiarato il parroco del Sacro Cuore, sacerdote Marco Diara – e speriamo che gli appassionati possano apprezzare il livello della competizione. Ogni auto richiama un tema diverso, sempre con spirito giocoso e scanzonato. È un modo bello e semplice per stare insieme, per vivere la comunità e per dare continuità a un’iniziativa che nelle prime due edizioni ha avuto un successo straordinario».

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Ragusa e si conferma un appuntamento capace di coinvolgere famiglie, giovani e residenti del quartiere, trasformando per un giorno viale dei Platani in un’area dedicata alla fantasia e alla partecipazione collettiva.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, telefono 0932 252861.