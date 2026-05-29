Vittoria ottiene i fondi regionali destinati ai Comuni considerati virtuosi nella riscossione tributaria. Il riconoscimento arriva dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, che ha inserito l’ente ipparino tra quelli beneficiari della premialità prevista dalla normativa regionale.

Il provvedimento è contenuto nel decreto dirigenziale n. 231 del 30 aprile 2026, con cui la Regione Siciliana ha disposto la liquidazione delle somme a favore dei Comuni che hanno registrato un incremento pari o superiore al 3% nella riscossione dei tributi propri rispetto all’anno precedente.

Per il Comune di Vittoria si tratta di un passaggio considerato strategico sul fronte della gestione finanziaria e del riequilibrio dei conti pubblici.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, le somme saranno accreditate direttamente sui conti della Tesoreria unica dell’ente e contribuiranno a sostenere il bilancio comunale nelle prossime fasi di programmazione.

Il risultato arriva in una fase particolarmente delicata per la situazione economica dell’ente, più volte al centro del confronto politico cittadino.

Il Comune: “Premiato il lavoro sulla riscossione”

Il vicesindaco e assessore al Bilancio e Tributi Giuseppe Fiorellini ha parlato di un riconoscimento legato al percorso avviato dall’amministrazione sul fronte della riscossione.

“Questo stanziamento premiale da parte della Regione Siciliana non è un regalo, ma il risultato di un lavoro rigoroso volto a migliorare la capacità di riscossione dell’ente”, ha dichiarato Fiorellini.

L’assessore ha inoltre sottolineato che restano aperte diverse criticità finanziarie, ma ha ribadito la volontà dell’amministrazione di proseguire lungo la strada del risanamento e della trasparenza amministrativa.

Aiello: “Serve continuità nella programmazione”

Anche il sindaco Francesco Aiello è intervenuto sul riconoscimento ottenuto dalla Regione.

“Abbiamo trovato una situazione complessa e continuiamo a operare con senso di responsabilità”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando come i risultati ottenuti sulla riscossione tributaria rappresentino un segnale di stabilità finanziaria per il Comune.

L’amministrazione comunale ha confermato che il lavoro proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori interventi legati all’efficientamento della macchina amministrativa e al consolidamento dei servizi pubblici cittadini.

Nelle ultime ore da Palazzo Iacono viene evidenziato anche il valore strategico della premialità regionale in vista della futura programmazione economica e dell’accesso ai finanziamenti destinati agli enti locali.