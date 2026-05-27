Un uomo di Modica stamattina, intorno alle 9,30, è precipitato in una scarpata in contrada Gallinara, in una zona rurale particolarmente impervia. L’intervento ha richiesto il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Catania, dopo l’allarme lanciato da alcune persone presenti nell’area.

Il recupero è avvenuto via aria e si è reso necessario per le difficoltà di accesso da terra. L’uomo è stato poi trasferito all’elisuperficie di Modica e immediatamente affidato ai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo per cause ancora in corso di accertamento sarebbe scivolato lungo un tratto scosceso della scarpata. La zona, caratterizzata da terreno instabile e pendenze accentuate, ha reso impossibile il recupero diretto da parte delle squadre a terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa che, valutata la situazione, hanno richiesto il supporto aereo dal comando di Catania. L’elicottero ha effettuato il verricellamento dell’uomo, consentendo il trasporto in sicurezza fino all’area attrezzata per l’atterraggio.

Non sono al momento disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni cliniche dell’uomo, affidato alle cure dei medici del nosocomio modicano. La dinamica dell’incidente resta sotto osservazione.