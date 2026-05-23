Oggi, sabato 23 maggio alle ore 16 al campo sportivo “Vicari – Emaia” di Vittoria è in programma l’evento “Un gol per l’inclusione”, promosso nell’ambito del progetto FIS “Integrazione e Sport” con il coinvolgimento del CPIA e delle realtà calcistiche cittadine, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

L’iniziativa vede la partecipazione degli studenti del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) insieme ai rappresentanti del Football Club Vittoria, del Vittoria Calcio e del Calcio Vittoria, con il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Vittoria.

L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere inclusione, solidarietà e partecipazione sociale attraverso il calcio, considerato un linguaggio comune capace di favorire l’integrazione tra persone e culture diverse.

“Il valore di questo evento va ben oltre il risultato sul tabellone” ha dichiarato l’assessore alle Politiche sportive e giovanili Fabio Prelati, sottolineando come la collaborazione tra scuola, associazioni sportive e istituzioni rappresenti un modello di rete territoriale.

Sul valore educativo dell’iniziativa è intervenuta anche la dirigente scolastica del CPIA Anna Caratozzolo, che ha evidenziato come il progetto FIS “Integrazione e Sport” si concluda con questa manifestazione, definendo lo sport uno strumento di crescita e inclusione.

“Vittoria si conferma una città accogliente, capace di fare dell’inclusione un pilastro della propria crescita sociale” ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello, ribadendo il ruolo dello sport nella costruzione di una comunità coesa.

La manifestazione è aperta alla cittadinanza e si svolgerà nel pomeriggio di sabato al campo “Vicari”, con la partecipazione congiunta di studenti, associazioni sportive e istituzioni locali.