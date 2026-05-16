Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di Commerfidi, la cooperativa di credito, consulenza e garanzia con sede nel territorio ibleo. L’assemblea dei soci, riunita il 6 maggio, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, chiuso con risultato positivo, e ha definito la nuova governance per il triennio 2026-2028.

Alla guida della cooperativa è stato riconfermato Salvatore Guastella, che manterrà il ruolo di presidente anche per i prossimi tre anni. Confermato vicepresidente Giovanni Digrandi. Nel consiglio di amministrazione restano inoltre Gregorio Lenzo, con delega alla comunicazione, Rosamaria Chiaramonte e Gaia Verdone.

Entrano invece per la prima volta nel cda i professionisti Giampiero Brugaletta e Antonio Amore, chiamati a contribuire alle future strategie della cooperativa sul fronte della crescita e dell’innovazione.

Secondo quanto comunicato da Commerfidi, il nuovo consiglio punta a rafforzare i servizi dedicati alle imprese locali attraverso investimenti nella digitalizzazione e nel potenziamento delle competenze interne. Tra gli obiettivi indicati figurano il supporto al credito, la finanza agevolata, le misure di sostegno alle aziende e i fondi di prevenzione antiusura.

Nel comitato tecnico sono stati cooptati Enzo Buscemi e Bruno Azzarelli, consiglieri uscenti ai quali il cda ha rivolto un ringraziamento per l’attività svolta negli anni precedenti.

La cooperativa potrà inoltre contare sul supporto del collegio sindacale composto da Maurizio Attinelli, Pippo Antoci ed Emanuele Muriana. Sindaci supplenti sono stati indicati Paolo Battaglia e Raffaella D’Angelo.

Il nuovo percorso della cooperativa sarà affiancato dal direttore Danilo Maltese. Tra le linee operative annunciate rientrano anche le attività legate alle opportunità del Mimit e alle garanzie offerte dall’intermediario finanziario.

Nel giorno dell’insediamento, il nuovo consiglio ha incontrato anche Marcello Sallemi per avviare percorsi formativi dedicati all’intelligenza artificiale applicata alle imprese. L’iniziativa punta a sviluppare competenze digitali e strumenti di aggiornamento professionale per le aziende del territorio della provincia di Ragusa.