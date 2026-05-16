Da oggi anche nella provincia di Ragusa entra in vigore l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. I proprietari dei mezzi dovranno dotarsi del nuovo contrassegno identificativo previsto dalle disposizioni nazionali, pena sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro.
La novità riguarda migliaia di utenti che utilizzano i monopattini per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso e negli altri comuni iblei. Restano invece rinviate al 16 luglio le nuove norme relative all’assicurazione obbligatoria.
Il contrassegno deve essere richiesto tramite il Portale dell’Automobilista oppure attraverso un’agenzia di pratiche auto. Una volta completata la procedura, la targa dovrà essere ritirata in Motorizzazione e applicata sul mezzo rispettando i requisiti di visibilità e posizionamento previsti dalla normativa.
Secondo quanto segnalato da Assoutenti, molti cittadini potrebbero però non riuscire a ottenere il contrassegno entro i tempi previsti a causa dell’elevato numero di richieste registrate negli ultimi giorni. L’associazione ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla posizione di chi ha già presentato domanda ma non ha ancora ricevuto materialmente la targa.
I costi variano in base alla modalità scelta per la richiesta. Per chi procede autonomamente attraverso il portale online la spesa complessiva si aggira intorno ai 35 euro tra bollo e diritti di motorizzazione. Rivolgendosi invece a un’agenzia specializzata, il costo può arrivare a circa 80 euro.
Sul sito del Portale dell’Automobilista viene specificato che gli uffici della Motorizzazione stanno monitorando la disponibilità degli appuntamenti per gestire il forte incremento delle prenotazioni. Gli utenti che hanno fissato una data successiva al 16 maggio vengono invitati a verificare eventuali disponibilità anticipate.
Diversa la situazione per l’obbligo assicurativo dei monopattini elettrici. Su richiesta dell’Ania, l’entrata in vigore della copertura Rc è stata posticipata di due mesi e scatterà dal 16 luglio.
Come spiegato da Assoutenti, non sarà valida una semplice Rc familiare. La polizza dovrà essere collegata direttamente al codice identificativo del monopattino riportato sul contrassegno.
Per i primi due anni non sarà inoltre previsto il sistema di indennizzo diretto. In caso di incidente, il risarcimento dovrà essere richiesto alla compagnia assicurativa del responsabile civile secondo la procedura ordinaria prevista dal Codice delle assicurazioni.
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