La pulizia corretta dello schermo della TV è fondamentale per evitare danni ai pannelli LED, OLED e LCD. Una procedura errata può compromettere il rivestimento antiriflesso o lasciare segni permanenti. Le principali indicazioni riguardano l’uso di panni in microfibra, liquidi non aggressivi e tecniche delicate senza pressione sullo schermo.

La manutenzione degli schermi televisivi è diventata un aspetto sempre più rilevante con la diffusione di pannelli ultrasottili e materiali sensibili. I modelli LED, OLED e LCD, oggi presenti nella maggior parte delle case, richiedono attenzioni specifiche per evitare danni spesso irreversibili.

Il primo passaggio riguarda la sicurezza: la TV va sempre spenta e scollegata dalla corrente. Questo non solo riduce il rischio elettrico, ma consente anche al pannello di raffreddarsi, rendendo più efficace la rimozione della polvere.

Per la pulizia ordinaria è sufficiente un panno in microfibra asciutto. Il movimento deve essere leggero e uniforme, senza pressione, per evitare di stressare la superficie e i pixel. Le ditate e gli aloni richiedono invece un intervento leggermente più accurato.

In questi casi il panno può essere appena inumidito con acqua distillata. In alternativa, si possono utilizzare detergenti specifici per schermi, purché non aggressivi. È fondamentale non spruzzare mai il liquido direttamente sul televisore, ma sempre sul panno.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i prodotti da evitare. Alcol, ammoniaca, acetone e sgrassatori possono compromettere il rivestimento antiriflesso, alterando la qualità dell’immagine. Anche la carta assorbente o i comuni panni da cucina possono graffiare la superficie.

Dopo la pulizia umida, è consigliabile passare un secondo panno asciutto per eliminare eventuali residui e prevenire la formazione di aloni. Questo passaggio contribuisce a mantenere la luminosità originale dello schermo.

Le cornici in plastica o metallo possono essere pulite con un panno leggermente più umido, facendo attenzione a non far penetrare liquidi nelle fessure o nelle griglie di ventilazione.

Secondo le linee guida dei principali produttori di elettronica di consumo, come riportato anche nei manuali di assistenza dei produttori internazionali, la manutenzione delicata è la soluzione più sicura per preservare la durata dei pannelli.

Un errore comune è l’uso di detergenti domestici multiuso, spesso troppo aggressivi per le superfici trattate. Anche la pressione eccessiva durante la pulizia può causare micro-danni difficili da notare subito, ma visibili nel tempo sotto forma di macchie o aree opache.

Per chi utilizza la TV quotidianamente, una pulizia leggera settimanale con panno asciutto è generalmente sufficiente, mentre interventi più approfonditi possono essere eseguiti solo quando necessario.