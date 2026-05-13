Nuovo appuntamento culturale a Modica con il Caffè Letterario Quasimodo, che sabato 16 maggio alle 17.30 ospiterà al Palazzo della Cultura la presentazione del volume poetico “Rimembranze” di Salvatore Paolino. L’iniziativa coinvolgerà autori, attori e musicisti del territorio ibleo in un evento dedicato alla poesia e alla memoria letteraria siciliana.

L’incontro sarà coordinato dalla poetessa Silvana Blandino e vedrà la partecipazione del presidente del Quasimodo, Domenico Pisana. Nel centro storico di Modica prosegue il calendario culturale del Caffè Letterario Quasimodo, arrivato al diciannovesimo appuntamento stagionale. La serata del 16 maggio sarà interamente dedicata a Salvatore Paolino, autore del libro “Rimembranze”, raccolta che riunisce decenni di produzione poetica tra lingua italiana e dialetto siciliano.

L’evento si svolgerà al Palazzo della Cultura e prevede la presentazione critica del volume affidata a Domenico Pisana, presidente del Caffè Letterario Quasimodo. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il libro raccoglie testi pubblicati nell’arco di circa settant’anni, dal 1956 al 2026, attraversando diverse stagioni artistiche dell’autore.

Nel corso dell’incontro sono previste letture poetiche curate dall’attore Piero Pisana e dalla poetessa Franca Cavallo. Ad accompagnare la serata anche alcuni momenti musicali affidati al gruppo Muòrika Mia.

“Rimembranze” propone un percorso che intreccia memoria personale, territorio e identità culturale. Tra le raccolte incluse figurano opere in italiano e componimenti in lingua siciliana, con riferimenti al quartiere di Monserrato e alla tradizione popolare locale.

Secondo quanto illustrato dal Caffè Letterario Quasimodo, il volume rappresenta una sintesi dell’esperienza poetica di Paolino, socio fondatore dell’associazione culturale modicana. Nel commento diffuso dagli organizzatori viene richiamata anche una riflessione del poeta Eugenio Montale sul valore della memoria e del legame con il proprio tempo.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale promosso a Modica dal Quasimodo, realtà impegnata nella valorizzazione della letteratura contemporanea e della produzione poetica siciliana. Gli appuntamenti ospitati al Palazzo della Cultura continuano a coinvolgere autori, artisti e associazioni del territorio ragusano.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta uno dei principali incontri culturali previsti in città nel mese di maggio.