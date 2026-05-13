Si terrà mercoledì 14 maggio alle 9:30 in viale del Fante, a Ragusa, una riunione dedicata alla mobilità dell’Area Vasta del Sud Est siciliano. L’incontro è stato convocato dalla presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, con i sindaci del territorio ibleo per discutere la possibile nascita di un organismo intercomunale dedicato alla gestione coordinata dei trasporti.

Al centro del confronto ci sarà la proposta di creare una struttura unica capace di programmare e regolamentare i servizi di mobilità tra i Comuni della provincia e del comprensorio del Sud Est. L’obiettivo dichiarato è migliorare il collegamento tra reti stradali, trasporto pubblico locale, aeroporti e infrastrutture ferroviarie.

La riunione arriva dopo un primo tavolo tecnico svolto nelle scorse settimane al Palazzo della Provincia, promosso dall’assessore alla Mobilità del Comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri. Tra i partecipanti previsti anche la dottoressa Giada Maio, esperta di mobilità e pianificazione territoriale.

Secondo quanto comunicato dal Libero Consorzio, il progetto punta a costruire una strategia condivisa tra gli enti locali del territorio ibleo, superando la frammentazione attuale dei servizi di trasporto. L’idea è quella di definire una governance comune che possa rappresentare in maniera unitaria le esigenze infrastrutturali dell’area presso le sedi regionali e nazionali competenti.

Nel documento preparatorio dell’incontro viene evidenziata la necessità di armonizzare i diversi sistemi di collegamento che interessano il territorio, dai trasporti su gomma ai servizi aeroportuali, fino alla rete ferroviaria e al trasporto pubblico locale.

La presidente Maria Rita Schembari ha sottolineato che il confronto tra amministrazioni rappresenta “un passaggio decisivo” per costruire una mobilità più moderna ed efficiente, con servizi coordinati e una pianificazione integrata su scala territoriale.

Il tema interessa direttamente diversi Comuni della provincia di Ragusa, da Modica a Vittoria, passando per Comiso, Pozzallo e Scicli, territori che negli ultimi anni hanno più volte evidenziato criticità nei collegamenti interni e verso le principali infrastrutture regionali.

L’iniziativa potrebbe rappresentare un primo passo verso una rete integrata dei trasporti nel Sud Est siciliano, anche in vista di futuri investimenti infrastrutturali e dei programmi collegati alla mobilità sostenibile.