L’INPS ha avviato la procedura per richiedere il contributo economico destinato ai lavoratori autonomi e ai professionisti che hanno sospeso l’attività a causa del maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna a partire dal 18 gennaio 2026. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 53 pubblicata il 7 maggio dall’Istituto.

La misura prevede un’indennità una tantum da 500 euro fino a un massimo di 3 mila euro per ciascun beneficiario. Il sostegno economico copre il periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026 ed è riconosciuto in relazione ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa dovuti agli eventi meteorologici che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Possono accedere al contributo collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, agenti di commercio, titolari di impresa e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie. Tra i destinatari rientrano anche artigiani, commercianti, coltivatori diretti, pescatori autonomi, medici in formazione specialistica e professionisti iscritti alla Gestione separata o alle casse previdenziali private.

Per ottenere il bonus è necessario che l’attività fosse già attiva alla data del 18 gennaio 2026 e che il richiedente operasse nei territori interessati dalle misure emergenziali.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente online entro il 20 giugno 2026 attraverso il portale dell’INPS, utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica, CNS oppure credenziali eIDAS. La richiesta può essere trasmessa anche tramite patronati o Contact Center dell’Istituto.

Secondo quanto comunicato dall’INPS, il contributo viene riconosciuto nella misura di 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività non superiore a quindici giorni. L’importo complessivo non potrà superare i 3 mila euro per singolo richiedente.

L’Istituto effettuerà controlli successivi sulla documentazione e sui requisiti dichiarati nelle domande. In caso di irregolarità o assenza dei requisiti previsti dalla normativa, le somme erogate saranno recuperate secondo le procedure previste dalla legge.

Il finanziamento complessivo della misura ammonta a 78,8 milioni di euro per il 2026. L’INPS monitorerà l’andamento delle richieste e le risorse disponibili, trasmettendo periodicamente gli aggiornamenti ai Ministeri competenti.

Per i lavoratori autonomi siciliani colpiti dalle ondate di maltempo dei primi mesi dell’anno, il bonus rappresenta una delle principali misure straordinarie attivate dal Governo per sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza climatica.