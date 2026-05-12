A Ragusa torna al centro del dibattito cittadino la situazione del passaggio a livello di via Paestum. Il consigliere comunale Sergio Firrincieli ha richiamato l’attenzione sul mancato avvio degli interventi richiesti dal Consiglio comunale per migliorare la gestione del traffico nell’area.

Secondo quanto riferito dal consigliere, due mesi fa il civico consesso aveva approvato all’unanimità una deliberazione che impegnava l’amministrazione comunale a introdurre misure concrete per regolare la circolazione tra via Paestum e via Licitra, zona interessata quotidianamente da forti flussi veicolari.

Nel suo intervento, Firrincieli ha precisato di non avere mai proposto la chiusura del passaggio a livello. Il consigliere ha ricordato che i sistemi ferroviari presenti sono dotati di dispositivi di sicurezza automatici in grado di fermare i convogli in caso di ostacoli sui binari.

Il nodo principale, secondo quanto evidenziato, riguarda invece il rispetto della viabilità nell’area adiacente al passaggio ferroviario. In particolare, vengono segnalate criticità all’uscita di via Licitra, dove alcuni automobilisti non rispetterebbero l’obbligo di svolta a destra o il semaforo presente lungo l’incrocio.

Tra le soluzioni indicate figurano l’installazione di un cordolo spartitraffico, un rafforzamento dei controlli della Polizia locale e l’eventuale utilizzo di telecamere per monitorare il traffico. L’obiettivo sarebbe quello di limitare le manovre considerate pericolose e migliorare la fluidità della circolazione nel quadrante urbano.

Il consigliere ha inoltre sottolineato la rilevanza strategica del collegamento per diversi quartieri della città, tra cui la zona delle Masserie, via Napoleone Colajanni e l’area dei Pianetti. Via Paestum viene indicata anche come punto di collegamento verso l’ospedale e le aree individuate per la gestione delle emergenze.

Nel corso del confronto politico in aula, Firrincieli ha riferito di avere avuto successivamente un colloquio con il sindaco. Da quel confronto sarebbe emersa l’ipotesi di installare un cordolo tra via Licitra e via Paestum come prima misura immediata per disciplinare il traffico.

Il consigliere ha ribadito la necessità di dare seguito agli atti approvati dal Consiglio comunale, chiedendo interventi rapidi per garantire sicurezza stradale, continuità della viabilità urbana e regolarità del servizio ferroviario nella zona interessata.