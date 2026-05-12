Una religiosa della comunità carmelitana di San Giovanni La Punta è morta nel mare di Vaccarizzo dopo aver soccorso una consorella in difficoltà tra le onde. La tragedia si è verificata nella zona del Villaggio Delfino, sul litorale sud di Catania, durante una giornata trascorsa in spiaggia insieme ad altre suore.

La vittima è suor Nadir Santos da Silva. Secondo quanto emerso, alcune religiose erano entrate in acqua quando il mare avrebbe iniziato ad agitarsi improvvisamente. Le onde avrebbero trascinato le consorelle lontano dalla riva, rendendo difficoltoso il rientro.

Nel tentativo di aiutare il gruppo, suor Nadir sarebbe riuscita a mettere in salvo almeno una delle presenti. Dopo il soccorso, però, avrebbe accusato gravi difficoltà dovute anche alla quantità d’acqua ingerita, senza riuscire più a tornare a riva.

L’episodio è avvenuto durante una giornata di condivisione organizzata dalla comunità religiosa di San Giovanni La Punta. La notizia della morte della religiosa ha colpito profondamente il territorio etneo e l’ambiente ecclesiale catanese.

Il funerale di suor Nadir sarà celebrato giovedì 14 maggio alle ore 16 nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. La funzione sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna.

Il post di cordoglio e di ricordo per la morte di Suor Nadir su facebook con foto che condividiamo della parrocchia San Giovanni Battista – San Giovanni La Punta

“Con profondo dolore, si legge nel post della parrocchia San Giovanni Battista – ma sostenuti dalla speranza della fede pasquale, annunciamo la scomparsa della nostra amata Suor Nadir Santos da Silva.

Ringraziamo Dio per il dono della sua vita, per la sua presenza tra noi e per tutta la sua dedizione all’Istituto, alla Chiesa e alla missione di collaborare alla salvezza delle anime. Il suo impegno, la sua testimonianza e il suo amore rimarranno vivi nei nostri cuori.

Preghiamo il Signore affinché la accolga nell’eternità e le conceda il riposo eterno e la luce perpetua.

Vi ringraziamo per le vostre preghiere, per la vostra fraterna vicinanza e per ogni espressione di affetto in questo momento di dolore e di speranza”.