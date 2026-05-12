Il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela torna al centro del dibattito istituzionale nel territorio ibleo. Il gruppo consiliare PD–L’Alternativa del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha presentato un ordine del giorno che chiede il ripristino dei finanziamenti destinati al lotto Modica-Scicli e un intervento immediato per proseguire i lavori dell’infrastruttura.

Nel documento vengono richiamati i ritardi accumulati dall’opera, avviata decenni fa e ancora lontana dal completamento integrale. Secondo i consiglieri Gaetano Scollo, Giovanni Garretto e Salvatore Schembari, l’incompiuta continua a incidere sulla mobilità e sul sistema economico del Sud Est siciliano, con ripercussioni sui collegamenti tra la provincia di Ragusa, Siracusa e l’area di Gela.

L’ordine del giorno ricostruisce anche il nodo delle risorse economiche. Nel 2022 il Cipess aveva approvato un finanziamento da 350 milioni di euro per il completamento del segmento autostradale tra Modica e Scicli. I fondi, secondo quanto riportato nel documento politico, sarebbero poi stati destinati nel 2023 alla progettazione del Ponte sullo Stretto.

Una scelta contestata dal gruppo consiliare, che sostiene la necessità di salvaguardare gli investimenti già programmati per infrastrutture considerate strategiche per il territorio ibleo. Nel testo si sottolinea anche il mancato visto della Corte dei Conti sulla delibera relativa al ponte, elemento che viene indicato come ulteriore motivo per riaprire il confronto sulle risorse sottratte alla Siracusa-Gela.

La richiesta avanzata al presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa punta a coinvolgere Governo nazionale e Regione Siciliana per ottenere il ripristino dei finanziamenti e accelerare il completamento dell’arteria.

Oltre al tratto Modica-Scicli, il documento propone l’avvio del collegamento tra Gela e Vittoria, indicato come passaggio necessario per dare continuità alla rete viaria del Sud Est.

La mobilitazione sul tema prosegue anche fuori dalle sedi istituzionali. Nelle ultime settimane il Partito Democratico provinciale ha promosso iniziative pubbliche e raccolte firme dedicate alla Siracusa-Gela. L’obiettivo dichiarato è costruire una posizione condivisa tra i comuni della provincia di Ragusa e riportare l’opera tra le priorità infrastrutturali regionali.

Il completamento dell’autostrada viene considerato strategico soprattutto per trasporto merci, collegamenti turistici e tempi di percorrenza tra le province del versante sudorientale siciliano. Il documento sarà ora portato anche nei consigli comunali del territorio per cercare un sostegno unitario.