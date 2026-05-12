Missione romana di altissimo profilo per il candidato sindaco di Ispica, Tonino Cafisi. Questa mattina, il leader della coalizione di Fratelli d’Italia è stato ricevuto a Roma dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Un incontro che blinda la candidatura di Cafisi e proietta le sfide della città siciliana direttamente sui tavoli del Governo nazionale.

Focus sul post-dissesto: un piano di rinascita finanziaria

Il cuore del colloquio tra Cafisi e il Premier Meloni è stato il futuro economico di Ispica. Il candidato sindaco ha presentato una relazione dettagliata sulle criticità dell’ente, ponendo come priorità assoluta il definitivo rientro dal dissesto finanziario.

L’obiettivo di Cafisi è chiaro: garantire ai cittadini una gestione che, dopo anni di sacrifici, riporti il Comune a una stabilità strutturale. Durante l’incontro è stata discussa la possibilità di attivare percorsi agevolati e sinergie ministeriali per accelerare la chiusura della fase di crisi e permettere all’ente di tornare a investire risorse proprie sui servizi e sulle manutenzioni.

Una filiera istituzionale per lo sviluppo

Oltre al tema del bilancio, il confronto ha toccato i punti nevralgici del programma elettorale:

Sostegno al comparto agricolo e turistico: Valorizzazione delle eccellenze locali nel quadro delle politiche del Governo sul Made in Italy.

Infrastrutture e PNRR: Monitoraggio costante dei progetti per non perdere le opportunità di crescita offerte dai fondi europei.

Le dichiarazioni di Tonino Cafisi

“Parlare con il Presidente Meloni del futuro di Ispica è stato un momento di grande responsabilità,” ha dichiarato Tonino Cafisi al termine dell’incontro. “Abbiamo discusso concretamente di come uscire definitivamente dalle secche del dissesto. Per risanare i conti serve competenza, ma serve anche un filo diretto con Roma che oggi, finalmente, è una realtà. Non promettiamo miracoli, ma un impegno serio e autorevole per restituire a Ispica la normalità finanziaria e la dignità che merita.”

Solidità politica

La visita romana di stamani, che segue il successo dei comizi in piazza e il supporto dell’eurodeputato Ruggero Razza, conferma la forza della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e la Lista Civica Cafisi Sindaco. La sfida del 24 e 25 maggio vede ora un candidato forte di un appoggio governativo senza precedenti per la storia recente della città.