La Regione Siciliana ha stanziato 8,5 milioni di euro a sostegno delle attività sportive per la stagione 2025/2026. Il provvedimento, formalizzato con il decreto n. 1331/S5 del 6 maggio 2026, attiva i contributi previsti dalla Legge Regionale n. 8/1978 e riguarda associazioni, società sportive dilettantistiche e comitati regionali operanti su tutto il territorio isolano, compresa la provincia di Ragusa.

Le domande devono essere presentate al Comitato Regionale del CONI Sicilia entro il 15 giugno 2026, termine indicato come perentorio nel decreto. È prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione pari all’80% del contributo assegnato.

Il piano di distribuzione delle risorse è così articolato: il 75% va ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Associazioni Benemerite — con obbligo di destinare l’80% di questa quota alle spese delle società sportive. Il 15% è riservato agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Il restante 10% spetta al Comitato Regionale del CONI Sicilia, di cui il 7,5% dedicato a progetti per l’inclusione sociale e lo sport nelle scuole.

Tra le voci di spesa ammissibili figurano la gestione degli impianti, i tesseramenti, i compensi per i lavoratori sportivi, l’acquisto di abbigliamento, attrezzature e defibrillatori, oltre alle spese di formazione per istruttori. Il decreto impone la tracciabilità di ogni flusso finanziario.

La modulistica e la documentazione necessaria per presentare le istanze sono disponibili sui siti istituzionali della Regione Siciliana e del CONI Sicilia. Le società sportive della provincia di Ragusa — da Modica a Vittoria, da Scicli a Comiso — possono accedere ai fondi rispettando le modalità e i tempi indicati nel provvedimento.