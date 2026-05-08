Lo stadio comunale “Gianni Cosimo” di Vittoria avrà un nuovo impianto di illuminazione. Nelle scorse ore è stato firmato il verbale di consegna dei lavori per il rifacimento delle torri faro dell’impianto sportivo cittadino, passaggio che segna l’avvio operativo dell’intervento.

Il progetto riguarda la sostituzione del sistema di illuminazione con tecnologie più moderne ed efficienti. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dello stadio e garantire condizioni adeguate per la nuova stagione calcistica. Secondo quanto comunicato dal Comune di Vittoria, i lavori dovranno concludersi entro settembre 2026.

L’intervento arriva in una fase di rilancio della struttura sportiva, che negli ultimi anni è stata interessata da diversi lavori di riqualificazione. Solo quattro anni fa il “Gianni Cosimo” era parzialmente inutilizzabile e con limitazioni per il pubblico. Oggi, invece, ospita regolarmente le gare della squadra cittadina e il ritorno dei tifosi sugli spalti.

Per il nuovo impianto di illuminazione è stato individuato un finanziamento da 200 mila euro sostenuto dal deputato regionale Ignazio Abbate, attraverso il progetto presentato dall’amministrazione comunale. Nel percorso burocratico è stato coinvolto anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con il supporto della presidente Maria Rita Schembari.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha collegato l’intervento alla strategia di recupero degli impianti sportivi cittadini.

«Continuiamo a investire sugli impianti sportivi della città – dichiara il Sindaco Francesco Aiello – perché lo sport rappresenta un presidio sociale, educativo e culturale fondamentale per la comunità. Il recupero dello stadio ‘Gianni Cosimo’ è il simbolo di una città che vuole rialzarsi e guardare avanti. Oggi aggiungiamo un altro tassello importante ad un percorso di crescita che restituisce dignità alle strutture sportive e ai tanti giovani che ogni giorno vivono questi spazi. Quattro anni fa questo impianto era praticamente inutilizzabile – aggiunge il Sindaco – mentre oggi ospita una squadra che lotta per vincere il campionato e una tifoseria che finalmente può tornare a vivere il proprio stadio. Il nuovo impianto di illuminazione renderà la struttura ancora più moderna ed efficiente. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo risultato nell’interesse della città e dello sport vittoriese».

Con il completamento dei lavori previsto prima dell’avvio del prossimo campionato, il “Gianni Cosimo” punta ora a consolidarsi come principale riferimento sportivo della città e della fascia ipparina.