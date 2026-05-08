C’è un re grottesco, feroce e sorprendentemente attuale che da stasera torna a prendersi il palco della Maison GoDoT di Ragusa. La nuova produzione di “Ubu Re” firmata dalla Compagnia G.o.D.o.T. riparte dopo il successo delle prime repliche, tutte esaurite, e accompagnerà il pubblico fino al 17 maggio.

Lo spettacolo, tratto dall’opera di Alfred Jarry, è inserito nella ventesima edizione di “Palchi Diversi” e andrà in scena anche il 10, 15, 16 e 17 maggio. Gli appuntamenti sono previsti il venerdì alle 20:30, il sabato alle 19:30 e la domenica alle 18:30 nella sede di via G. Carducci.

“Ubu Re” a Ragusa tra satira e comicità

Sul palco c’è Vittorio Bonaccorso, protagonista nei panni di Ubu Re e regista dello spettacolo. Cura anche la costruzione scenica e le scelte musicali, elementi che accompagnano una messinscena dal ritmo serrato, fatta di movimenti corali, cambi rapidi e continui richiami musicali.

Accanto a lui, Federica Bisegna interpreta Madre Ubu, figura centrale nella scalata al potere del protagonista. Sua anche la realizzazione dei costumi, costruiti per accentuare il carattere visionario e caricaturale dell’opera.

Il cast comprende Alessio Barone, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino, Maria Grazia Tavano e Mattia Zecchin, insieme a Ginevra Cilia, Erviola Jaupi, Marco Ghiani ed Emili Mankolli.

Tra comicità tagliente e situazioni surreali, “Ubu Re” affronta temi che restano attuali: il potere, l’ambizione e le dinamiche di sopraffazione. Un testo scritto oltre un secolo fa, ma che continua a parlare anche al presente.

«Alfred Jarry – dichiarano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – è artefice di un testo che colpisce per la sua attualità. Dietro il grottesco e la comicità si nasconde una riflessione lucidissima sul potere e sulle sue derive, che oggi ci riguarda più che mai».

Biglietti e informazioni

La rassegna “Palchi Diversi” gode del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Ragusa e di Enjoy Barocco. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare i numeri 3282553313, 3393130315, 3291421719 e 3384920769, anche tramite WhatsApp.

La prevendita è disponibile online sul sito della Compagnia G.o.D.o.T. e direttamente alla Maison GoDoT di Ragusa dalle ore 17. È inoltre possibile utilizzare la Carta del Docente e la Carta della Cultura e del Merito. Attiva anche una convenzione dedicata agli studenti dell’Università di Catania.

Con queste ultime repliche, la stagione teatrale ragusana entra nella sua fase conclusiva. E a giudicare dai primi sold out, il pubblico sembra avere ancora voglia di lasciarsi travolgere dal caos irriverente di Ubu.