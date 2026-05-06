La comunità dei fedeli celebra oggi, 6 maggio 2026, la festa Maria Medaglia Ragusa in concomitanza con il 76° anniversario della fondazione della Diocesi di Ragusa. Le celebrazioni eucaristiche in Cattedrale segnano l’inizio di un periodo di intensa spiritualità che culminerà con la tradizionale processione domenicale, unendo la memoria storica della chiesa locale alla devozione per la sua compatrona.
La ricorrenza odierna è stata ricordata con le Messe delle ore 9:00 e delle ore 19:00. Si tratta di un momento di riflessione sul cammino pastorale compiuto dal territorio dal 1950 a oggi, in preparazione agli eventi solenni che entreranno nel vivo a partire da domani.
Da giovedì 7 a sabato 9 maggio, la Cattedrale di San Giovanni Battista ospiterà il triduo di preparazione. Giovedì 7 maggio, la funzione delle 19:00 sarà presieduta da don Riccardo Bocchieri, con la partecipazione dell’Azione Cattolica e della Caritas. Venerdì 8 maggio toccherà a don Paolo La Terra, cancelliere della Diocesi, guidare la preghiera vespertina animata dal Rinnovamento nello Spirito.
Sabato 9 maggio rappresenterà una giornata densa di appuntamenti istituzionali e sacramentali. Alle ore 10:30, il vescovo Giuseppe La Placa presiederà il rito della professione perpetua e del rinnovo dei voti per le Suore del Sacro Cuore di Gesù. Nel pomeriggio, alle 19:00, lo stesso Vescovo conferirà il sacramento della Confermazione a 14 giovani, con l’accompagnamento della Corale della Cattedrale diretta dal maestro Giovanni Giaquinta.
Il culmine delle celebrazioni è previsto per domenica 10 maggio. Il simulacro di Maria Santissima della Medaglia varcherà la soglia della Cattedrale per la tradizionale processione tra le vie cittadine. L’evento richiama ogni anno centinaia di fedeli in un percorso che attraversa il cuore del capoluogo ibleo, consolidando un rito che si tramanda da oltre un secolo.
L’identità religiosa della città si conferma legata a questo appuntamento che chiude il ciclo dei festeggiamenti mariani di maggio.
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