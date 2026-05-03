L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha definito il calendario per il pagamento Assegno di inclusione maggio 2026, confermando due finestre temporali distinte. I nuclei familiari beneficiari riceveranno il sussidio in base alla data di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad) o alla continuità della prestazione. Questa misura di sostegno al reddito si rivolge alle famiglie con componenti fragili, minori, disabili o over 60.
Quando arriva l’accredito Adi a maggio
Il calendario dei pagamenti si divide in due scaglioni principali per gestire al meglio le erogazioni su tutto il territorio nazionale.
- 15 maggio: questa data riguarda i nuovi beneficiari. Si tratta di coloro che hanno presentato domanda e sottoscritto il Pad nel mese di aprile 2026.
- 27 maggio: il pagamento spetta a chi percepisce già l’Adi da almeno un mese e continua a mantenere i requisiti previsti dalla legge.
È fondamentale monitorare lo stato della propria domanda attraverso il portale ufficiale dell’INPS per verificare eventuali sospensioni. Inoltre, i cittadini possono rivolgersi ai patronati o ai Caf per ricevere assistenza gratuita sulla gestione della pratica.
Novità Isee e requisiti per il 2026
La platea degli aventi diritto è cambiata recentemente. Infatti, è opportuno ricordare che “la Legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto novità sull’Isee, ampliando la platea dei potenziali beneficiari grazie all’aumento della franchigia sulla prima casa”.
Questo aggiornamento normativo permette a molte più famiglie di accedere al sostegno economico. Tuttavia, i richiedenti devono assicurarsi di aver aggiornato correttamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Infine, l’Inps ricorda che l’erogazione avviene tramite la Carta di Inclusione. I beneficiari possono utilizzarla per acquisti di beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze domestiche, rispettando i limiti previsti dalla normativa vigente.
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