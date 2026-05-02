I pagamenti Inps maggio 2026 inizieranno ufficialmente subito dopo la Festa dei Lavoratori, interessando milioni di cittadini tra pensionati e disoccupati. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha infatti definito le date per pensioni, Naspi, Assegno Unico e Adi. Gli accrediti seguiranno un calendario preciso per garantire una gestione fluida delle erogazioni su tutto il territorio nazionale.

Pensioni: si parte sabato 2 maggio

Le pensioni di maggio 2026 arriveranno nel primo giorno bancabile utile. Tuttavia, dato che il 1° maggio è festivo, il pagamento slitta leggermente con modalità differenti tra banca e posta:

2 maggio: per chi riscuote presso Poste Italiane (operative anche il sabato mattina).

per chi riscuote presso Poste Italiane (operative anche il sabato mattina). 4 maggio: per chi riceve l’accredito su conto corrente bancario.

Per il ritiro in contanti allo sportello, Poste Italiane suggerisce la consueta turnazione alfabetica. Si parte sabato 2 maggio con i cognomi dalla A alla B, proseguendo lunedì 4 (C-D), fino a concludere venerdì 8 maggio con la fascia S-Z. Inoltre, ricordiamo che il prelievo in contanti è limitato a importi netti fino a 1.000 euro.

Assegno unico e Naspi: le scadenze di metà mese

Per quanto riguarda l’Assegno unico universale, l’Inps prevede finestre temporali specifiche. Le famiglie che non hanno subito variazioni Isee riceveranno l’accredito tra il 20 e il 21 maggio. Al contrario, chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato il nucleo familiare dovrà attendere l’ultima settimana del mese.

Parallelamente, i beneficiari di Naspi e Dis-Coll vedranno i pagamenti accreditati tra l’11 e il 18 maggio. La data esatta dipende dal momento della presentazione della domanda. Per monitorare lo stato della pratica, gli utenti possono consultare il Fascicolo Previdenziale sul sito Inps.

Assegno di inclusione (Adi) e novità Isee

L’Assegno di inclusione (Adi) prevede due momenti distinti per l’erogazione dei fondi a maggio 2026:

15 maggio: per i nuovi beneficiari che hanno sottoscritto il Pad ad aprile. 27 maggio: per chi è già titolare della misura e mantiene i requisiti.

Bisogna considerare che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità. Infatti, la platea dei beneficiari è aumentata grazie a una maggiore franchigia sulla prima casa nel calcolo Isee. Per approfondire le normative vigenti, è possibile consultare il portale ufficiale del Ministero del Lavoro o monitorare le ultime news sul sito Inps.