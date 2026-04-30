È stato ufficialmente pubblicato il bando per il concorso 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, con l’avviso disponibile sul Portale unico del reclutamento (InPA). Il decreto, datato 29 aprile 2026, dà il via alla procedura per l’assunzione di nuove leve tra i cittadini italiani provenienti dalla vita civile e i volontari in ferma prefissata delle Forze armate.
Le domande di partecipazione al concorso della Polizia di Stato possono essere inviate a partire dalle ore 00.00 del 30 aprile 2026 ed entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 29 maggio 2026. La procedura è interamente telematica e richiede l’utilizzo dei canali informatici ufficiali della Polizia di Stato.
Il nuovo bando introduce alcuni aggiornamenti significativi rispetto alle precedenti sessioni di reclutamento. Le principali variazioni riguardano le prove psicofisiche, in particolare per quanto concerne i parametri della corsa e del salto in alto. Tali modifiche mirano a rendere la selezione più aderente agli standard operativi richiesti dal corpo.
Un’altra novità rilevante del concorso 4400 allievi agenti è la facoltà per i candidati di sostenere una prova linguistica opzionale. È infatti possibile richiedere di essere esaminati in una delle quattro lingue straniere previste dal bando per ottenere un punteggio aggiuntivo, utile a scalare la graduatoria finale.
Il turnover nelle forze dell’ordine italiane è un tema centrale nelle politiche di sicurezza nazionale degli ultimi anni. In base ai dati ufficiali, la necessità di potenziare gli organici risponde all’esigenza di coprire i pensionamenti e garantire una maggiore presenza sul territorio. La Polizia di Stato, con questo bando, punta a ringiovanire i quadri operativi attraverso l’inserimento di oltre quattromila unità.
In ambito locale, concorsi di questa portata hanno un forte impatto occupazionale anche per la provincia di Ragusa, storicamente caratterizzata da un’alta partecipazione ai bandi del comparto difesa e sicurezza. Ma quali saranno i tempi effettivi per la pubblicazione del calendario delle prove scritte? La trasparenza amministrativa sarà garantita dal portale InPA. Il reclutamento entra nel vivo.
Secondo quanto riportato nelle istruzioni operative, le domande dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo dedicato ai concorsi online della Polizia di Stato. Non saranno prese in considerazione istanze inviate con modalità differenti o oltre la scadenza del 29 maggio.
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