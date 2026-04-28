Vittoria si appresta a ospitare la presentazione del nuovo libro di Domenico Pisana, intitolato “Odi alle dodici terre. Il vento, a corde, dagli iblei”. L’appuntamento culturale è fissato per il prossimo 29 aprile, alle ore 17.30, presso la Sala delle Capriate “Gianni Molè”, su iniziativa dell’Associazione APS “Per andare oltre”.

Il volume, edito da Armando Siciliano, si avvale del corredo iconografico curato dal Maestro Piero Guccione. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali della presidente dell’associazione, Franca Campanella, del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e dell’assessore alla cultura, Arturo Barbante. Il contenuto dell’opera sarà analizzato dagli interventi della poetessa Amalia Iannicelli e dello stesso autore.

Il testo vanta la prefazione di Pietrangelo Buttafuoco, attuale Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, il quale sottolinea come il poetare di Pisana sia «verità che s’incammina col manto festoso dell’espressione». All’analisi si aggiunge il commento di Lamia El Sherif, dell’Università Badr del Cairo, che descrive il libro come «un’esperienza che coinvolge i sensi, la vista e la mente».

Il pomeriggio letterario sarà arricchito dai momenti performativi affidati ad Ambra Denaro, che curerà la lettura di alcuni brani scelti, e dalla pianista Aurora Muriana. L’opera si configura come un tributo lirico alla terra iblea, trasformando i luoghi geografici in simboli di valore universale.