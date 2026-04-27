I frutti della rosa canina, scientificamente denominati cinorrodi e conosciuti nel linguaggio popolare come “grattaculi”, rappresentano un elemento caratteristico della flora spontanea autunnale. Queste bacche rosse, che crescono lungo siepi e margini boschivi, sono utilizzate fin dall’antichità sia in ambito fitoterapico che gastronomico per l’elevata concentrazione di vitamina C, vitamina A e antiossidanti.

Il peculiare soprannome deriva dalla fitta peluria sottile che avvolge i semi duri all’interno della bacca. Queste strutture protettive hanno un effetto urticante simile a quello dell’ortica e, se ingerite senza una preventiva e meticolosa pulizia, possono causare irritazioni e prurito intenso durante l’espulsione. Tale caratteristica ha generato la denominazione dialettale tipica delle zone rurali.

In cucina, la trasformazione di questi falsi frutti richiede attenzione. La raccolta ideale avviene dopo le prime gelate autunnali, momento in cui i cinorrodi perdono parte della consistenza legnosa diventando più morbidi. Previa rimozione dei peli interni, le bacche si prestano alla preparazione di liquori ottenuti per macerazione in alcol per circa 40 giorni e tisane ricostituenti a base di frutti essiccati.

Oltre all’impiego alimentare, la medicina tradizionale attribuisce alla rosa canina benefici per il rafforzamento del sistema immunitario e proprietà antinfiammatorie. L’estratto di queste bacche trova applicazione anche nel settore della cosmetica naturale, confermando la versatilità di una pianta selvatica che rimane un pilastro dell’erboristeria popolare mediterranea.