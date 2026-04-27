Una donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Lacco Ameno dopo essere stata aggredita dal proprio pitbull. L’episodio di cronaca si è verificato all’interno della sua abitazione a Barano d’Ischia, nel momento in cui la proprietaria si è avvicinata all’animale per nutrirlo.

L’aggressione ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato e dei sanitari del 118, allertati dalle richieste di aiuto provenienti dalla casa. Per consentire le operazioni di soccorso e interrompere l’azione del cane, gli agenti sul posto sono stati costretti ad abbattere l’animale.

Trasferita d’urgenza al presidio ospedaliero “Anna Rizzoli”, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. A causa della gravità delle lesioni riportate, i medici hanno dovuto procedere all’amputazione della gamba sinistra. La paziente resta sotto stretta osservazione in prognosi riservata.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni raccolte sul territorio, la famiglia avrebbe già registrato in passato episodi simili, con ferimenti causati dallo stesso pitbull e da altri cani custoditi nella proprietà.