Dua Lipa e l’attore Callum Turner si sposeranno prossimamente e, secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano britannico The Times, la location scelta sarebbe la Sicilia. In particolare, i rumors convergono su Villa Igiea a Palermo, storico gioiello del gruppo Rocco Forte. La scelta confermerebbe il ruolo della Sicilia come meta prediletta dal jet set mondiale, a otto anni dal mediatico matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto.

Il legame con Palermo e le indiscrezioni di Villa Igiea

Il legame tra la cantante e il capoluogo siciliano non è nuovo. Durante l’estate scorsa, la coppia è stata avvistata tra le vie del centro e lungo la costa palermitana. Patrick Lanzino, ha raccontato alla stampa internazionale di aver ospitato i due artisti per un aperitivo informale sottolineando la loro estrema disponibilità con i fan locali.

Villa Igiea, situata nel quartiere Acquasanta affacciato sul golfo ai piedi del Monte Pellegrino, rappresenta una scelta di estremo prestigio: l’hotel, ex dimora della dinastia Florio, offre una vista sul Mediterraneo e suite che rispettano i più alti standard di lusso internazionale.

Il precedente dei Ferragnez e il fascino della Sicilia

Non è la prima volta che la Sicilia diventa il palcoscenico per il “matrimonio dell’anno”. Nel 2018, il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez (conosciuto come #TheFerragnez) aveva acceso i riflettori su Noto e la Dimora delle Balze, con festeggiamenti che avevano coinvolto l’intero territorio, da Palazzo Nicolaci a voli privati dedicati.

Se per i Ferragnez il menù aveva celebrato lo street food locale con arancine e pane e panelle, per Dua Lipa e Callum Turner ci si aspetta una cerimonia altrettanto legata alle eccellenze gastronomiche dell’isola, ma con l’atmosfera Art Nouveau che caratterizza la terrazza cocktail di Villa Igiea.

La storia di Villa Igiea: da sanatorio a resort d’élite

Originariamente Villa Domville, la proprietà fu acquistata nel 1899 da Ignazio e Franca Florio. Nata con l’intenzione di diventare un sanatorio, fu trasformata in un hotel di lusso per accogliere l’aristocrazia europea. Oggi, dopo il restauro curato dal gruppo Rocco Forte, la struttura è stabilmente inserita nella Gold List dei migliori resort al mondo, attirando una clientela cosmopolita che sceglie Palermo per la sua combinazione unica di storia e glamour.