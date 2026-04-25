Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha ufficialmente approvato lo schema per la privatizzazione SAC, la società che gestisce il sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Il provvedimento permette l’avvio formale della selezione per la cessione della maggioranza azionaria, proseguendo il percorso stabilito dall’Assemblea dei Soci nel marzo 2025. L’operazione mira a individuare partner industriali e finanziari capaci di potenziare le infrastrutture e l’innovazione tecnologica degli scali di Catania e Comiso.

La fase preparatoria ha coinvolto un pool di advisor composto da Mediobanca per i profili finanziari, Gianni & Origoni per l’assistenza legale e Steer per gli aspetti tecnici. Il cronoprogramma prevede ora la raccolta delle manifestazioni di interesse, propedeutica alla pubblicazione del bando di gara. La procedura seguirà i criteri di trasparenza e concorrenza, mantenendo un presidio di controllo da parte degli enti territoriali coinvolti nella gestione pubblica.

Il management della società ha sottolineato la rilevanza dell’approvazione per la competitività del territorio. Anna Quattrone, Presidente di SAC, e Nico Torrisi, Amministratore Delegato, hanno dichiarato: “L’approvazione dello schema da parte del MIT rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di SAC e nello sviluppo del sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Questo risultato ci consente di avviare formalmente una fase strategica, volta ad attrarre investitori qualificati”.

L’obiettivo finale del bando rimane l’incremento della capacità attrattiva degli scali a livello internazionale. Attraverso l’ingresso di capitali privati, la governance punta a sostenere un piano di sviluppo che possa generare ricadute economiche e turistiche su scala regionale. Il processo di selezione valuterà la solidità dei potenziali partner nel garantire la qualità dei servizi e l’efficienza operativa del network aeroportuale integrato.