La Misericordia di Modica amplia il proprio raggio d’azione in occasione dell’evento “In Arte il Cacao”, affiancando al tradizionale servizio di assistenza sanitaria un programma educativo rivolto ai bambini dai 4 anni in su. Presso il Pizzo Belvedere, nel cuore di Modica Alta, l’associazione curerà una serie di laboratori di promozione alla lettura che integrano narrazione, creatività e percorsi sensoriali legati alla tradizione del cioccolato.

Il progetto si basa sull’utilizzo di marionette realizzate artigianalmente con materiali di recupero, nate dall’idea della responsabile Valentina che condurrà le attività insieme alle volontarie del servizio civile. Ogni incontro prevede tre fasi distinte: l’ascolto di una favola animata, un momento dedicato al disegno per stimolare l’espressione dei partecipanti e, infine, una degustazione a tema che spazia dalla cioccolata calda al pane e cioccolato.

Il calendario prevede l’alternanza di due racconti principali. La favola intitolata “Alla ricerca della felicità” accompagnerà il primo e il terzo turno, concludendosi con l’assaggio di cioccolata calda. Gli appuntamenti pari saranno invece dedicati a “La regina di cioccolata”, binomio narrativo che si chiuderà con la degustazione di pane e cioccolato, puntando a valorizzare la semplicità dei sapori tradizionali.

Per garantire la qualità dell’esperienza e il coinvolgimento di ogni bambino, l’organizzazione ha previsto un limite di dieci partecipanti per ciascuna sessione. L’iniziativa si inserisce nel contesto del primo festival culturale del quartiere dedicato al cacao, coniugando l’aspetto ludico con l’educazione alla sostenibilità e al patrimonio locale. Le prenotazioni sono gestite attraverso il portale ufficiale della manifestazione.