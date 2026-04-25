Il progetto “NOVA · Parola all’Italia” avvia la sua fase di consultazione territoriale nella provincia di Ragusa. Sabato 16 maggio, Villa Orchidea a Comiso ospiterà una giornata di confronto dalle 9:30 alle 17:30. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza nella stesura di un programma di governo progressista, raccogliendo suggerimenti e soluzioni concrete direttamente dai territori.
L’incontro di Comiso rientra in un network di cento spazi di dibattito organizzati contemporaneamente in tutta Italia nel fine settimana del 16 e 17 maggio. La partecipazione è aperta sia agli iscritti al Movimento sia ai non iscritti, con l’obiettivo di superare le logiche di appartenenza partitica a favore di un dialogo trasversale. L’organizzazione prevede tavoli di lavoro orizzontali, privi di gerarchie o palchi istituzionali.
Il fulcro del dibattito ruoterà attorno a un quesito fondamentale: “Cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle persone?”. Le risposte fornite dai partecipanti non resteranno isolate, ma verranno integrate in un percorso strutturato. Questo processo porterà successivamente a una fase deliberativa rappresentativa per definire le priorità dell’agenda politica futura.
Per partecipare all’appuntamento ibleo è necessaria la prenotazione tramite il portale ufficiale della manifestazione. Il sistema di democrazia deliberativa adottato dal progetto NOVA punta a trasformare le istanze locali in proposte politiche nazionali, garantendo che il programma di governo rifletta le reali esigenze espresse dai cittadini durante questi incontri territoriali.
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