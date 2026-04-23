La Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto a Modica un cittadino italiano di 42 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie della Germania. L’uomo deve rispondere del reato di violenza sessuale commesso nel 2023 ai danni di una ragazza di diciassette anni.

L’operazione è scattata in seguito a una segnalazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva infatti diramato una nota di rintraccio nei confronti del soggetto, che si era reso irreperibile trasferendosi nel territorio ibleo.

Le attività di indagine condotte dagli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa e dagli agenti del Commissariato di Modica hanno permesso di localizzare il quarantaduenne dopo una serie di accertamenti sul campo. Una volta individuato il luogo in cui si nascondeva, i poliziotti hanno proceduto al fermo e alla notifica del provvedimento internazionale.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito, il detenuto è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa. L’uomo rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria competente in attesa delle procedure di estradizione, che consentiranno la sua consegna agli investigatori tedeschi per il prosieguo del procedimento penale.