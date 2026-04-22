Alimentazione più salutare: il cambiamento delle abitudini degli italiani nel 2026

Nel 2026 il quadro alimentare degli italiani continua a mostrare una trasformazione strutturale. Il riferimento principale resta il Rapporto Coop 2025, basato su dati NielsenIQ e Nomisma, che fotografa un Paese sempre più orientato verso diete più salutari, con un aumento del consumo di frutta e verdura e una progressiva riduzione della carne rossa.

I numeri confermano il trend: la verdura cresce del +5,8% nelle vendite della grande distribuzione, mentre la frutta segna un +4,3% rispetto all’anno precedente. Un segnale che non appare episodico, ma parte di un cambiamento consolidato nei comportamenti di acquisto.

A livello dichiarativo, il 31% degli intervistati afferma di voler aumentare ulteriormente il consumo di vegetali. Un dato che riflette una crescente attenzione al benessere personale, ma anche alla qualità complessiva dell’alimentazione quotidiana.

In un contesto ancora segnato da incertezze economiche, l’orientamento verso una alimentazione più salutare degli italiani non sembra rallentare. Al contrario, si rafforza come risposta combinata a fattori di costo, salute e sostenibilità ambientale.

Meno carne rossa e più sostenibilità: una scelta sempre più consapevole

Uno degli elementi più significativi emersi dal Rapporto Coop 2025 riguarda la riduzione del consumo di carne rossa, sostituita sempre più spesso da proteine vegetali o alternative considerate più leggere e sostenibili.

Le motivazioni indicate dai consumatori sono tre: salute, impatto ambientale e ricerca di equilibrio nella dieta quotidiana. In particolare, cresce la consapevolezza del legame tra alimentazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche.

Questa tendenza si inserisce in un più ampio processo europeo di revisione dei modelli alimentari, in cui la sostenibilità diventa un criterio centrale nelle scelte di consumo. L’Italia, pur mantenendo un forte legame con la dieta mediterranea, sta reinterpretando questo modello in chiave contemporanea.

Secondo le analisi riportate anche da fonti istituzionali, una maggiore presenza di frutta e verdura nella dieta è associata a migliori indicatori di salute pubblica e prevenzione delle patologie croniche. Fonte istituzionale: https://www.salute.gov.it

Nel 2026, il dato più rilevante non riguarda solo cosa gli italiani mangiano, ma come cambia la loro percezione del cibo. L’alimentazione non è più vista esclusivamente come abitudine culturale, ma come leva di benessere e responsabilità individuale.

Parallelamente, il mercato si adatta: cresce l’offerta di prodotti vegetali, aumentano le alternative proteiche e si rafforza l’attenzione della distribuzione verso linee più salutari e sostenibili.

Il Rapporto Coop evidenzia così una transizione che coinvolge consumatori, industria e distribuzione, delineando un nuovo equilibrio alimentare destinato a consolidarsi nei prossimi anni.