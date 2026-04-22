Il tempo del secchio e del mocio sembra ormai avviato al tramonto. A spingere sempre più verso questa direzione è il nuovo Lefant M3 Ultra, robot aspirapolvere e lavapavimenti che unisce pulizia automatizzata, gestione intelligente degli spazi e manutenzione quasi autonoma grazie alla sua stazione multifunzione.

In occasione della Tech Week di Amazon, il dispositivo è disponibile a 379,99 euro, con uno sconto dichiarato del 73% rispetto al prezzo di listino. Per gli utenti Prime, inoltre, la consegna è gratuita. Per seguire l’offerta:

Pulizia automatica e potenza di aspirazione elevata

Il cuore del sistema è una potenza di aspirazione da 23.000 Pa, abbinata a una spazzola centrale a V con doppio sistema anti-groviglio. Questa configurazione è pensata per intercettare capelli e fibre e convogliarli verso il centro, riducendo la necessità di manutenzione manuale della spazzola.

Il robot si dimostra efficace anche sui tappeti più spessi, dove la potenza riesce a penetrare in profondità e rimuovere lo sporco accumulato.

Navigazione intelligente e gestione degli ostacoli

Il sistema di movimento si basa su tecnologia LiDAR dToF a 360°, che consente al robot di mappare gli ambienti con precisione e creare percorsi ordinati senza sovrapposizioni.

Uno degli aspetti più pratici è la possibilità di memorizzare fino a tre mappe differenti, utile soprattutto in case su più livelli. A questo si aggiunge un sistema di evitamento ostacoli basato su 9 sensori PSD con copertura a 190°, capace di riconoscere anche oggetti difficili come superfici nere, trasparenti o metalliche.

Lavaggio dei pavimenti e gestione dei tappeti

La funzione lavapavimenti si affida a due mop rotanti che lavorano a 200 giri al minuto con pressione costante. Questa combinazione consente di rimuovere macchie ostinate, impronte e residui oleosi in modo più efficace rispetto ai sistemi tradizionali a trascinamento.

Quando il robot rileva un tappeto, solleva automaticamente i mop di 9 mm per evitare di bagnare le superfici tessili.

Stazione multifunzione: svuotamento e igienizzazione

La base di ricarica non si limita alla ricarica del dispositivo. Gestisce infatti lo svuotamento automatico dello sporco in un sacco da 3,2 litri e si occupa anche della pulizia dei mop con acqua calda a 75°C.

Segue poi un’asciugatura ad aria, fase fondamentale per prevenire cattivi odori e proliferazione batterica, soprattutto nei periodi più caldi.

Autonomia e controllo smart

La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 210 minuti di funzionamento continuo. In caso di scarica, il robot torna automaticamente alla base e riprende la pulizia dal punto esatto in cui si era fermato.

Il controllo avviene tramite app dedicata e tramite comandi vocali, grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, rendendo l’utilizzo completamente gestibile anche a distanza.

Un mercato sempre più orientato all’automazione domestica

L’evoluzione dei robot per la pulizia domestica conferma una tendenza chiara: ridurre al minimo l’intervento umano nelle faccende quotidiane. Soluzioni come il M3 Ultra puntano a rendere la gestione della casa sempre più automatizzata, con sistemi che integrano aspirazione, lavaggio e manutenzione in un unico dispositivo.

Un settore che continua a crescere e che, con offerte aggressive come quella proposta da Amazon durante la Tech Week, rende questi dispositivi sempre più accessibili a un pubblico ampio.