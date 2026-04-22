L’INPS ha attivato una nuova video guida interattiva dedicata ai cittadini che hanno appena ottenuto l’accoglimento della domanda per l’Assegno sociale. Attraverso il messaggio n. 823 del 9 marzo 2026, l’Istituto ha ufficializzato il rilascio di questo strumento digitale, pensato per orientare i beneficiari subito dopo la liquidazione della prestazione. Il servizio resta accessibile per un periodo di sei mesi e si inserisce nel piano di digitalizzazione finanziato dal PNRR.

La video guida Inps si presenta in forma personalizzata, integrando il nome dell’utente, il genere e la data prevista per il primo pagamento. L’obiettivo principale dell’iniziativa è chiarire i dettagli del provvedimento di liquidazione e ricordare i precisi obblighi normativi necessari per non perdere il diritto al sussidio. Oltre al supporto multimediale, l’Istituto ha reso disponibile un documento informativo in formato PDF che approfondisce i requisiti di accesso e fornisce indicazioni per un invecchiamento attivo.

L’accesso ai contenuti multimediali avviene attraverso diverse modalità per garantire la massima diffusione. I cittadini possono utilizzare il QR-Code stampato sulla lettera cartacea inviata via posta o accedere direttamente alla propria area riservata MyINPS. Il contenuto è visibile anche tramite l’app IO, l’applicazione INPS Mobile e i portali dedicati al cedolino della pensione e al consulente digitale. Coloro che hanno registrato i propri contatti sul portale riceveranno inoltre avvisi specifici tramite SMS o posta elettronica.

Un aspetto rilevante del progetto riguarda la sicurezza digitale degli utenti. All’interno della guida sono stati inseriti suggerimenti pratici per riconoscere e neutralizzare eventuali tentativi di frode informatica, un tema critico per la platea dei beneficiari dell’assegno. Incoraggiando l’uso autonomo dei servizi online, l’ente previdenziale mira a ridurre la necessità di intermediari e a rendere più immediata la comunicazione tra l’amministrazione e i pensionati.