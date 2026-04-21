Il progetto Sicilia Academy Volley ha mosso ufficialmente i suoi primi passi all’Auditorium “Pietro Floridia” di Modica, prefiggendosi l’obiettivo di rivoluzionare il panorama della pallavolo giovanile regionale. L’iniziativa punta a contrastare la storica migrazione sportiva verso i club del Nord Italia, offrendo agli atleti siciliani un percorso di formazione tecnica e atletica d’eccellenza senza dover abbandonare la propria terra. Alla conferenza hanno partecipato i vertici dell’Avimec Modica, il responsabile del progetto Salvatore Monaco e le istituzioni locali, segnando l’inizio di una programmazione strutturata.

Il piano di sviluppo del SAV prevede un percorso graduale della durata di quattro anni. Si inizierà ufficialmente nella stagione 2026/2027 con la categoria Under 15, per poi espandersi progressivamente fino a coprire l’intera filiera giovanile, includendo l’Under 17 e l’Under 19. Durante la presentazione, moderata dal giornalista Enzo Scarso, è emersa la volontà di creare una sinergia totale con tutte le società siciliane, garantendo standard qualitativi elevati sotto la direzione tecnica di Giovanni Barbagallo e del team manager Massimo Majorana.

Un passaggio fondamentale avverrà nella seconda metà di maggio al “PalaRizza” con il Sicilia Academy Day, una giornata di selezione dedicata ai nati tra il 2012 e il 2014. Una volta individuati i profili di interesse, i responsabili incontreranno le famiglie e le società d’origine per formalizzare i trasferimenti. Il cronoprogramma è già definito: il 1° giugno verrà svelata la squadra Under 15, mentre il 1° settembre aprirà ufficialmente la foresteria per ospitare gli atleti fuori sede, completa di vitto, alloggio e tutoraggio scolastico.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha accolto con favore l’istituzione dell’accademia, ricevendo simbolicamente la prima maglia ufficiale del SAV. Il primo cittadino ha rimarcato l’ambizione della città nel diventare un punto di riferimento per il volley isolano, visione condivisa dal presidente del Comitato Territoriale dei Monti Iblei, Gianni Giurdanella. L’iniziativa mira a creare un senso di appartenenza che permetta ai giovani di “radicarsi” in Sicilia, supportati da messaggi di incoraggiamento inviati da icone del volley come Damiano Catania e Marco Cubido.

In chiusura, il DG Luca Leocata ha evidenziato la mole di lavoro necessaria per sostenere un impegno di tale portata. Il progetto Sicilia Academy Volley non si limita alla semplice attività agonistica, ma si propone come un modello sociale e formativo. L’obiettivo finale resta quello di dare una possibilità di scelta concreta a chi, fino ad oggi, ha considerato il trasferimento lontano dall’isola come l’unica via per il professionismo, trasformando quello che per molti era un sogno in una realtà infrastrutturale solida.