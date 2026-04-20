Una violenta aggressione a Vittoria ha scosso il cuore del centro storico lo scorso 8 aprile, quando un ladro ha tentato di strangolare la proprietaria di un’abitazione dopo essere stato scoperto. La donna, svegliata nel cuore della notte dal malvivente che le stringeva le mani attorno alla gola, è riuscita a salvarsi reagendo con estrema determinazione. L’episodio, trapelato solo nelle ultime ore, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana nella comunità ipparina.

Il criminale si è introdotto nell’appartamento forzando l’ingresso principale e ha iniziato a rovistare tra le stanze nel silenzio notturno. La situazione è precipitata quando l’uomo si è diretto nella camera da letto, dove la vittima riposava. Svegliata bruscamente dalla ferocia dell’aggressore, la donna ha trovato la forza di reagire mordendo con decisione la mano dell’uomo, riuscendo così a divincolarsi da una morsa che poteva rivelarsi fatale.

Ancora scalza e in preda a un forte stato di shock, la vittima è riuscita a correre all’esterno dell’abitazione invocando aiuto. Le sue grida hanno allertato i vicini di casa, i quali hanno immediatamente allertato il 118 e le autorità competenti. I medici dell’ospedale cittadino hanno riscontrato alla donna diverse lesioni al collo, giudicate guaribili con una prognosi di cinque giorni, oltre a un grave stato di agitazione post-traumatica.

Il ladro è riuscito a far perdere le proprie tracce dileguandosi nell’oscurità con un bottino di pochi spiccioli. I Carabinieri, che hanno assunto la guida delle indagini, stanno attualmente setacciando l’intero quartiere alla ricerca di indizi utili o tracce biologiche lasciate durante la colluttazione. Gli inquirenti stanno inoltre analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per identificare il responsabile.

Nelle ultime settimane, nel centro di Vittoria erano stati segnalati diversi tentativi di effrazione, ma nessuno aveva mai raggiunto una tale soglia di violenza fisica.