La ginnastica artistica della provincia iblea conferma il suo ottimo stato di salute grazie alla prestazione della Motyka Modica durante la seconda prova del Trofeo di Primavera Raimbow. Al “PalaMillenium” di Rosolini, le giovani atlete guidate dalle istruttrici Cristina Melilli e Mariastella Vittorio hanno conquistato i vertici delle classifiche in diverse categorie, dimostrando un progresso tecnico costante. La spedizione modicana ha chiuso la giornata con una serie di successi che consolidano il ruolo del club nel panorama regionale delle discipline ginniche.

Dominio assoluto nelle categorie Allieve Avanzato

Il club modicano ha letteralmente monopolizzato la categoria Allieve A Avanzato. Ginevra Adamo ha conquistato il gradino più alto del podio, seguita dalla compagna di squadra Morena Modica. Il successo collettivo è stato completato dal terzo posto condiviso da Aurora Stracquadanio, Caterina Abbate e Alessia Crucetta. Una densità di risultati che testimonia l’alto livello medio raggiunto dal gruppo durante le sessioni di allenamento quotidiane.

Non meno brillante è stata la prova nella categoria Allieve B Avanzato, dove la Motyka ha centrato un’altra tripletta. Sveva Puma ha ottenuto la vittoria, precedendo Roberta Pentito e Vittoria Quartarone, giunte seconde ex aequo. Il podio è stato completato dal terzo posto di Diletta Calvo e Amelia Caschetto. Questi risultati premiano la precisione nelle esecuzioni al corpo libero e agli attrezzi, frutto di un lavoro puntiglioso sui dettagli coreografici e tecnici.

Successi nel Trofeo Primavera SuperGym e bilancio tecnico

L’egemonia modicana è proseguita anche nel settore SuperGym. Il primo posto è andato a un folto gruppo composto da Emma Pisana, Sibilla Parisi, Nicole Mefhan, Alma Gallardo e Agnese Puccia. Alle loro spalle si sono piazzate Vittoria Carboni, Iris Candido e Bianca Arena, mentre Giulia Buscema ha chiuso la serie dei podi. La capacità di piazzare così tante atlete nelle prime posizioni sottolinea la qualità della preparazione fisica e mentale impartita dallo staff tecnico della società.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza del club per l’atteggiamento mostrato in pedana. “Giornata quasi perfetta per le nostre ginnaste – dichiarano dalla Motyka Modica – con risultati a dir poco positivi che ci danno la carica per continuare su questa strada”. Oltre all’aspetto agonistico, la società ha voluto rimarcare la valenza educativa dell’esperienza sportiva. “La cosa più bella che abbiamo visto ieri al PalaMillenium di Rosolini, è stata vedere uscire dalla pedana le nostre ginnaste con il sorriso sulle labbra e questo conta molto di più dei risultati ottenuti, perchè questo sport soprattutto a livello giovanile serve prima di tutto per formarsi e fare esperienza”.