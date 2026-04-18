L’assessore allo Sviluppo Economico di Modica, Tino Antoci, interviene ufficialmente per fare chiarezza sul malfunzionamento dello sportello telematico per l’edilizia. Dopo le proteste sollevate nelle ultime ore, l’esponente della giunta ha annunciato l’attivazione di una soluzione temporanea basata sull’invio della documentazione tramite Posta Elettronica Certificata. La misura mira a neutralizzare i ritardi burocratici e garantire la continuità operativa a imprese e professionisti del territorio.

La procedura d’emergenza per la piattaforma edilizia

L’amministrazione comunale ha risposto punto su punto alle critiche di immobilismo, confermando che gli uffici tecnici hanno già formalizzato il canale alternativo. “In particolare, è stato temporaneamente stabilito che la presentazione delle pratiche e della relativa documentazione potrà avvenire tramite PEC, così da garantire continuità operativa ed evitare rallentamenti per tecnici, imprese e cittadini”, ha spiegato l’assessore Antoci. L’avviso ufficiale è già consultabile sul portale istituzionale dell’ente.

Antoci ha inoltre precisato che la comunicazione era stata già anticipata informalmente ai vertici degli ordini professionali. L’assessore ha espresso rammarico per i toni dello scontro politico, invitando alla coesione: “In merito alle dichiarazioni diffuse dal consigliere Paolo Nigro, ritengo opportuno riportare la vicenda entro i confini della realtà, senza alimentare accuse e polemiche sterili che non aiutano né i professionisti né i cittadini”. La priorità della giunta resta il ripristino della piena funzionalità del software nel minor tempo possibile.

L’assessorato allo Sviluppo Economico ha stimato che il guasto tecnico verrà superato definitivamente entro pochi giorni, con l’obiettivo di riattivare il sistema entro la prossima settimana. Nel frattempo, gli uffici garantiranno il protocollo delle istanze ricevute via PEC per non far perdere priorità ai titoli abilitativi e alle comunicazioni edilizie necessarie per i lavori.

L’assessore ha concluso ribadendo la natura transitoria del disagio e la prontezza dell’intervento comunale. “Desidero inoltre rassicurare tutti sul fatto che si tratta di una criticità temporanea: è previsto che entro la prossima settimana il problema venga definitivamente risolto nel giro di pochi giorni, con il pieno ripristino della piattaforma”, ha ribadito Antoci. L’amministrazione comunale promette quindi un monitoraggio costante fino alla risoluzione del problema, respingendo ogni accusa di cattiva gestione dei servizi digitali.