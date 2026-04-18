Un’insegnante di una scuola media di Mestre ha tagliato una ciocca di capelli a due studentesse per spiegare visivamente il concetto di riassunto. L’episodio, riferito oggi da Il Gazzettino, avvenuto all’interno dell’istituto “Bellini”, ha scatenato l’immediata protesta dei genitori e spinto la direzione scolastica ad avviare un’indagine interna. La docente, una supplente arrivata in classe da circa venti giorni, avrebbe agito davanti all’intera platea degli studenti durante l’orario di lezione.

La dinamica dell’episodio alla scuola Bellini

Il fatto si è verificato in una classe terza mentre gli studenti stavano affrontando un’esercitazione scritta. Alla domanda di una delle ragazze sulla lunghezza ideale dell’elaborato richiesto, la professoressa avrebbe estratto le forbici per compiere il gesto simbolico sulla chioma delle due giovani. La stessa insegnante, cercando di giustificare l’accaduto, avrebbe ammesso di aver “esagerato”, sostenendo tuttavia di aver agito “per farsi comprendere meglio”.

La scuola ha già attivato i protocolli di tutela per i minori coinvolti e sta valutando i provvedimenti disciplinari conseguenti alla violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Le indagini interne dovranno chiarire l’esatta entità del danno e la stabilità psicologica necessaria per il proseguimento dell’incarico, considerando che la supplente avrebbe dovuto occupare la cattedra fino alla fine dell’anno scolastico in corso.