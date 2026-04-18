Il maltempo Sicilia concede una tregua parziale, ma la giornata di sabato 18 aprile resta caratterizzata da una spiccata variabilità. Sebbene la pressione sia in aumento, favorendo un generale miglioramento, le ore pomeridiane vedranno lo sviluppo di nubi consistenti e piogge sparse. Le previsioni indicano che i fenomeni colpiranno principalmente i rilievi centro-orientali, con il rischio di brevi rovesci che potrebbero spingersi fino ai litorali ionici.
Le previsioni meteo per il pomeriggio in Sicilia
La mattinata si presenta con cieli parzialmente nuvolosi su gran parte dell’isola, ma lo scenario è destinato a mutare rapidamente. A partire dal primo pomeriggio, l’aumento dell’instabilità determinerà fenomeni sparsi sulle zone interne montuose. Gli esperti prevedono inoltre la possibilità di parziali sconfinamenti delle piogge lungo le coste meridionali e sud joniche, mentre altrove prevarranno ampie zone soleggiate. (vedi foto di Sicilia in meteo)
La situazione tenderà a stabilizzarsi con l’avvicinarsi della serata, quando il cielo tornerà a essere poco nuvoloso su quasi tutti i settori. Nonostante l’incertezza legata alle precipitazioni pomeridiane, la colonnina di mercurio farà registrare valori in costante aumento, garantendo un clima mite tipico della primavera avanzata.
Mari e venti: rinforzi sul Canale di Sicilia
Il quadro meteorologico è completato da una ventilazione che soffierà debole o moderata dai quadranti nord-occidentali. Si segnalano, tuttavia, locali rinforzi sul Canale di Sicilia, dove la navigazione potrebbe risentire di condizioni più impegnative. Il miglioramento della pressione barica contribuirà a stabilizzare il tempo nelle prossime 24 ore, allontanando gradualmente la coda dell’instabilità.
Per quanto riguarda lo stato dei mari, lo Stretto di Sicilia risulterà molto mosso, mentre il Tirreno si manterrà prevalentemente poco mosso. Questa differenza di moto ondoso tra i bacini settentrionali e quelli meridionali riflette l’andamento dei venti e la particolare conformazione orografica dell’isola, che protegge le coste settentrionali dalle correnti più intense provenienti da Nord-Ovest.
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