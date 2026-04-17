Incidente stradale oggi a Comiso. E’ avvenuto nei pressi dello svincolo in uscita verso Vittoria, coinvolgendo due auto. Secondo le prime informazioni, una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Le condizioni della paziente non destano preoccupazione, ma i medici hanno proceduto agli accertamenti di rito.

La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio della Polizia locale di Comiso, che ha effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire la traiettoria dei veicoli e accertare eventuali responsabilità. Gli agenti hanno lavorato sul luogo del sinistro, garantendo la raccolta di ogni elemento utile alle indagini. Contemporaneamente, i Carabinieri della Compagnia di Comiso hanno presidiato la zona per regolare il flusso veicolare, evitando che si formassero code chilometriche in un punto nevralgico per la mobilità della zona ipparina.

Al termine dei rilievi, è intervenuta la ditta specializzata S.A. per le operazioni di bonifica e ripristino dell’area interessata. Gli operatori hanno proceduto alla pulizia del manto stradale, rimuovendo detriti e liquidi oleosi fuoriusciti dai mezzi coinvolti, al fine di garantire la sicurezza ambientale e l’incolumità degli altri utenti della strada. (Foto Assenza)