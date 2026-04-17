Un giovane straniero risulta disperso in mare a Lido di Noto dalla mattinata di oggi. L’allarme ha fatto scattare un’immediata risposta dei soccorsi: squadre dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e agenti della Polizia di Stato operano nell’area da ore, sia con mezzi nautici sia a terra.

Secondo le prime informazioni — ancora al vaglio degli inquirenti — la persona scomparsa è un ragazzo di nazionalità straniera, giunto in Sicilia con alcuni familiari. La dinamica dell’accaduto resta poco chiara: nessuna ipotesi appare esclusa.

Ricerche in mare a Lido di Noto: dispiegamento coordinato di forze

Le operazioni si svolgono su due fronti. In acqua, i mezzi nautici perlustrano lo specchio d’acqua antistante la spiaggia. A terra, gli agenti raccolgono le testimonianze di chi si trovava in zona al momento della scomparsa, cercando di ricostruire gli ultimi istanti prima della sparizione.

Il coordinamento tra più forze operative — Vigili del Fuoco, Capitaneria e Polizia di Stato — testimonia la complessità della situazione e la priorità data all’intervento. Le ricerche proseguono senza interruzioni e continuano anche nelle ore successive alla segnalazione.

La Capitaneria di Porto gestisce questo tipo di emergenza in mare con protocolli consolidati: ogni segnalazione di persona dispersa in acqua attiva immediatamente una catena di intervento che coinvolge tutte le unità disponibili nella zona. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell’ordine. Ulteriori aggiornamenti seguiranno con l’evolversi delle operazioni.