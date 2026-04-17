Ragusa si prepara a vivere la Settimana dell’Ambiente, una manifestazione promossa dal Lions Club Ragusa Host che si snoderà dal 18 al 25 aprile. L’iniziativa, coordinata dalla presidente Carmen Occhipinti, punta a coniugare l’approfondimento accademico con interventi operativi, come la piantumazione di alberi e la raccolta di rifiuti elettronici. Il debutto ufficiale avverrà domani mattina con un summit di alto profilo tecnico presso la sala Avis.

Il tema della tutela del territorio è centrale in una provincia come quella di Ragusa, dove l’economia agricola e il turismo dipendono direttamente dalla salute degli ecosistemi. Secondo i recenti dati ISPRA, la Sicilia ha registrato negli ultimi anni una crescita nella gestione dei rifiuti speciali, ma la sfida resta la transizione energetica dei distretti industriali. Manifestazioni come questa si inseriscono in un contesto regionale in cui la sostenibilità ambientale non è più un’opzione, ma una necessità economica e sociale per preservare il paesaggio ibleo e la sua biodiversità.

Il programma della Settimana dell’Ambiente e il convegno alla Sala Avis

Il momento focale dell’intera rassegna è fissato per domani, sabato 18 aprile, alle ore 8:30. Il convegno intitolato “Ambiente, responsabilità, azione: il futuro si costruisce oggi” ospiterà relatori di fama nazionale. Tra i nomi di spicco figura l’ingegnere Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, affiancato da esperti di Arpa Sicilia e dai vertici del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. Al centro del dibattito ci saranno le energie rinnovabili, la legalità ambientale e il monitoraggio degli impatti industriali.

«La Settimana dell’Ambiente è un passaggio essenziale, perché riguarda il futuro della nostra città e delle nuove generazioni», ha dichiarato la presidente Carmen Occhipinti. Per il club service, l’obiettivo è trasformare le “settimane del service” in azioni tangibili. Oltre alla teoria, il programma prevede infatti una collaborazione con l’Amministrazione comunale per il corretto conferimento dei rifiuti RAEE, coinvolgendo i cittadini in un processo di economia circolare.

Azione e responsabilità per la tutela del territorio ibleo

La visione del Lions Club Ragusa Host si estende oltre l’aula del convegno, puntando sulla partecipazione attiva della comunità. La piantumazione di nuovi alberi in un’area verde cittadina fungerà da simbolo di rinascita e cura dello spazio pubblico. La presidente Occhipinti modererà i lavori di domani, sottolineando che «parlare di ambiente significhi anche agire. L’ambiente non è un tema astratto: è la qualità della vita, è il futuro dei nostri figli, è il modo in cui scegliamo di prenderci cura della nostra città».

Le autorità locali, dai vertici delle forze dell’ordine agli assessori al Verde pubblico, parteciperanno all’apertura per ribadire la sinergia tra istituzioni e volontariato. Il focus sulla Settimana dell’Ambiente mira a generare una consapevolezza diffusa che possa tradursi in abitudini quotidiane virtuose. L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare non solo come spettatori, ma come protagonisti di un cambiamento culturale necessario per affrontare le sfide della transizione ecologica.