Giovedì 16 aprile, alle ore 16:30, la Dimora Storica Principe di Belmonte di Ispica ospiterà la tappa iblea di Agri-Future, il ciclo di workshop itineranti dedicati al ricambio generazionale in agricoltura. L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Sicilia e CoopCredit, punta a illustrare ai giovani agricoltori della provincia di Ragusa le agevolazioni finanziarie per l’acquisto di terreni e il potenziamento delle imprese. Dopo gli appuntamenti di Agrigento e Catania, il seminario tecnico si focalizzerà sulle opportunità offerte da Generazione Terra 2026, il bando nazionale rivolto agli under 41.

Il workshop di Ispica intende fornire risposte concrete sulla complessità burocratica che spesso frena le aspirazioni dei nuovi imprenditori. Rosario Marchese Ragona, Presidente di Confagricoltura Sicilia, ha sottolineato l’urgenza di tali misure: “Agri-Future nasce dalla convinzione che il futuro dell’agricoltura siciliana passi attraverso i giovani e la loro capacità di accedere agli strumenti giusti al momento giusto”. L’attenzione sarà rivolta ai 120 milioni di euro stanziati a livello nazionale per favorire l’insediamento di nuove leve nel settore primario attraverso l’acquisto agevolato di fondi agricoli.

Il Presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè, ha rimarcato la necessità di un supporto costante per superare i blocchi iniziali legati al reperimento di capitali: “Il nostro compito è fare in modo che non si scontrino da soli con la complessità burocratica e con le difficoltà di accesso al credito. Questo workshop offre risposte pratiche e strumenti reali per chi vuole essere promotore di innovazione e sviluppo”. Il confronto diretto con esperti di mediazione creditizia permetterà ai partecipanti di analizzare i criteri di ammissibilità ai bandi e le modalità di strutturazione dei business plan.

Credito e mediazione creditizia per il rilancio del comparto

Un ruolo centrale nel percorso di crescita è ricoperto dalla figura del mediatore creditizio specializzato, capace di tradurre le opportunità legislative in progetti finanziabili. Roberto Ponte, Presidente di CoopCredit, evidenzia l’importanza di una guida tecnica: “Il nostro messaggio è semplice: le risorse ci sono, ma vanno sapute cogliere. Il mediatore creditizio specializzato è la figura che trasforma un’opportunità di bando in un progetto concreto e cantierabile”. La partecipazione di esponenti del sistema bancario, tra cui rappresentanti di BCC e Iccrea, servirà a chiarire il ruolo delle convenzioni locali.

L’evento si concluderà con l’intervento di Sandro Gambuzza, Vice Presidente nazionale di Confagricoltura, che traccerà le linee guida per le politiche sindacali a sostegno delle imprese giovanili. L’ingresso alla Dimora Storica è libero, offrendo un’occasione di networking tra istituzioni, professionisti del credito e operatori del settore ortofrutticolo siciliano interessati a implementare nuovi modelli di business sostenibili e digitalizzati.