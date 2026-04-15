La Cavalcata di San Giuseppe di Scicli approda sulla televisione nazionale. Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, la rete Mediaset Italia Uno dedicherà un ampio servizio a una delle tradizioni più suggestive e partecipate della Sicilia sud-orientale. Il reportage, curato dalla giornalista Adele Costantini, andrà in onda in coda all’edizione delle 18:30 del Tg Studio Aperto, all’interno dello spazio approfondimento MAG. L’annuncio ufficiale è giunto direttamente dal sindaco della città barocca, Mario Marino, sottolineando l’importanza della vetrina mediatica per la valorizzazione del territorio.

La Cavalcata di San Giuseppe rappresenta un evento cardine dell’identità culturale di Scicli, cittadina del Val di Noto già nota al grande pubblico come set della fiction “Il Commissario Montalbano”. La manifestazione, che si svolge tradizionalmente a marzo, commemora la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia. L’elemento distintivo è rappresentato dai cavalli bardati con manti di fiori di violaciocca, pazientemente tessuti a mano dai gruppi degli storici bardatori. Queste vere e proprie sculture floreali, che possono richiedere settimane di lavoro e migliaia di steli, sfilano per le vie del centro storico UNESCO, accompagnate da canti tradizionali e passando danno vita all’accensione dei falò (i “pagghiari”), attirando annualmente migliaia di turisti e devoti.

Il reportage di Studio Aperto MAG sulla tradizione di Scicli

La troupe di Mediaset ha visitato Scicli in occasione dell’edizione 2026 della Cavalcata. La giornalista Adele Costantini ha documentato le fasi salienti della festa, dalla complessa preparazione delle bardature floreali fino alla sfilata notturna. Il servizio promette di mostrare non solo lo spettacolo visivo dei cavalli infiorati, ma anche il profondo legame antropologico e religioso che unisce la comunità sciclitana a questa celebrazione secolare.

Per chi volesse seguire l’evento in televisione, l’appuntamento è fissato su Italia Uno. Il servizio sulla storica Cavalcata è atteso nella seconda parte del telegiornale, nello slot compreso fra le 19:00 e le 19:25. Si tratta di un’opportunità significativa per mostrare al pubblico nazionale l’autenticità e la bellezza di una tradizione che coniuga fede, artigianato e folklore, confermando Scicli come una delle mete imperdibili del turismo culturale in Sicilia.