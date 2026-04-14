Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 13,37 in Sicilia. La scossa di magnitudo ML 2.6, ha avuto come epicentro il tratto di mare antistante la Costa Siracusana, in una zona caratterizzata da una complessa attività tettonica. Secondo i dati ufficiali, il movimento tellurico si è verificato a una profondità di 23 chilometri, un ipocentro considerato mediamente profondo che ha contribuito a limitare la percezione della scossa sulla terraferma.
Rilevazioni dell’INGV e dettagli tecnici del sisma
I dati diffusi dall’INGV forniscono le coordinate esatte dell’evento, localizzando l’epicentro a pochi chilometri di distanza dalla costa del capoluogo aretuseo. La profondità di 23 km ha permesso all’energia sprigionata di attenuarsi sensibilmente prima di raggiungere la superficie. In questo quadrante del Mediterraneo, i terremoti di magnitudo inferiore a 3.0 sono eventi ricorrenti che raramente vengono avvertiti dalla popolazione, a meno che non avvengano a profondità molto esigue.
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